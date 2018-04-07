Detran realiza leilão digital para desmanche em Campo Grande

A modalidade de leilão pretende agilizar o processo e garantir a oportunidade de compra dos lotes a pessoas jurídicas de outros estados que possuam Certificado de Credenciamento emitidos por qualquer Detran.

O Detran-MS publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) edital de Leilão Eletrônico de Veículos para Desmanche, em que os lances podem ser feitos pela internet até o dia 18 de abril de 2018.

Ao todo serão leiloados 300 veículos para desmanche no município de Campo Grande. Os veículos leiloados não poderão circular nas ruas, pois esta modalidade de leilão é exclusiva para reaproveitamento de peças.

O leilão será realizado somente na forma eletrônica, por intermédio do Canal de Leilões , podendo receber lances pela rede mundial de computadores (internet), desde às 10h dessa quarta-feira (4.4) com encerramento previsto para às 17h do dia 18 de abril de 2018, horário de Brasília.

Os lotes estarão disponíveis em fotos, no Canal de Leilões de forma meramente ilustrativa, não dispensada a vistoria no pátio da sede do Detran-MS, que está localizada na Rodovia MS 080, km 10, José Abrão, nos dias 9 a 12 de abril de 2018, no período das 8h às 13h, horário local.

O edital completo do leilão eletrônico também pode ser conferido neste link.