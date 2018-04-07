Detran realiza leilão digital para desmanche em Campo Grande

Leilão
Serão leiloados 300 veículos para aproveitamento de peças automotivas
O Detran-MS publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) edital de Leilão Eletrônico de Veículos para Desmanche, em que os lances podem ser feitos pela internet até o dia 18 de abril de 2018.
A modalidade de leilão pretende agilizar o processo e garantir a oportunidade de compra dos lotes a pessoas jurídicas de outros estados que possuam Certificado de Credenciamento emitidos por qualquer Detran.
Ao todo serão leiloados 300 veículos para desmanche no município de Campo Grande. Os veículos leiloados não poderão circular nas ruas, pois esta modalidade de leilão é exclusiva para reaproveitamento de peças.
O leilão será realizado somente na forma eletrônica, por intermédio do Canal de Leilões , podendo receber lances pela rede mundial de computadores (internet), desde às 10h dessa quarta-feira (4.4) com encerramento previsto para às 17h do dia 18 de abril de 2018, horário de Brasília.
Os lotes estarão disponíveis em fotos, no Canal de Leilões de forma meramente ilustrativa, não dispensada a vistoria no pátio da sede do Detran-MS, que está localizada na Rodovia MS 080, km 10, José Abrão, nos dias 9 a 12 de abril de 2018, no período das 8h às 13h, horário local.
O edital completo do leilão eletrônico também pode ser conferido neste link.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS