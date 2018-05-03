Mato Grosso do Sul tem 31 municípios em situação de emergência

Defesa Civil
Decreto de situação de emergência em Batayporã foi publicado nesta quinta-feira (3/5)
O governador Reinaldo Azambuja declarou situação de emergência em partes das áreas urbana e rural de Batayporã, a 313 quilômetros da Capital. O decreto foi publicado na edição desta quinta-feira (3.5) do Diário Oficial do Estado (DOE).
Segundo o coordenador da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Fábio Catarinelli, Mato Grosso do Sul está com 31 municípios em situação de emergência, 24 deles com decretos estaduais.
Ele explicou que chuvas causaram danos principalmente na área rural de Batayporã, prejudicando a trafegabilidade do ônibus escolar e o escoamento da produção.
A Defesa Civil Estadual também acompanha a cheia do rio Paraguai, no Pantanal, para evitar transtornos para ribeirinhos e pecuaristas. Choveu em Cáceres (MT) e a água está descendo em direção a Mato Grosso do Sul.
“A régua de medição em Ladário já ultrapassou 4 metros e está se aproximando da marca de 5 metros. Quando chegar em 5 metros entra na cota de emergência”, explicou.
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