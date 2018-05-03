Site pioneiro no Brasil reúne desde dados sobre aldeias até economia de MS

O Portal de Informações e Geoposicionamento de Mato Grosso do Sul (PIN/MS) foi lançado em ato na última sexta-feira de abril, no auditório da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)..

Mato Grosso do Sul passa a dispor de um único Portal na internet com dados atualizados sobre a Geografia (em imagem de altíssima resolução) de um determinado município, a existência de serviços públicos como escolas, hospitais, estradas, e até mesmo a visualização de assentamentos, aldeias indígenas, com marcadores que demonstram as políticas públicas implantadas para atender essas comunidades. É o que informou o governo do Estado na manhã de hoje (3).

Jaime Verruck, secretário de Estado da Semagro, afimou que importância do projeto para a governança pública é orientar investimentos privados em médio e longo prazos. “Estamos iniciando ele com o setor de produção, mas o que nós queremos é colocar mais informações para toda a população. Nossa ideia é que todas as secretarias estejam envolvidas. Podemos ter informações sobre todas as escolas públicas, unidades de saúde e outras informações de governo, tudo georeferenciado.”

Ferramenta - O PIN consiste em uma ferramenta corporativa do Governo do Estado sem precedente histórico, assegura o gerente de Regularização Fundiária e Cartografia da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Jadir Bocato, responsável pela coordenação do projeto. “Antes a gente não tinha a capacidade de cruzar as informações geradas pelas diferentes secretarias, sistematizar e padronizar isso para disponibilizar ao público. Agora isso é possível”, disse.

Com caráter inovador e transparente, o Portal serve também para orientar investimentos privados, como exemplifica o secretário Jaime Verruck. “De qualquer lugar do planeta o empresário pode olhar no mapa a infraestrutura existente na localidade, o que produz, a logística disponível, e assim tomar a decisão acertada do município ideal para implantar sua empresa”.

O projeto foi subsidiado com recursos próprios do Governo do Estado. Só no banco de imagens de altíssima resolução (que aproxima o objeto como se estivesse a 30 centímetros de distância do observador) o Governo investiu R$ 5 milhões. O mosaico de imagens com todos os municípios de Mato Grosso do Sul já estão disponíveis no servidor do Portal, além de informações da Agraer e do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

Em breve será abastecido com dados de diversas secretarias da gestão estadual, de modo que ao acessar o endereço eletrônico, o cidadão poderá escolher um município específico e filtrar as informações que quer ver. Será possível saber, por exemplo, se existem assentamentos, terras indígenas, aeródromos no espaço territorial selecionado; bem como visualizar os cursos d´água, rodovias, pontes, escolas, bancos, postos de saúde, até mesmo a cobertura vegetal do local, entre uma infinidade de outras variáveis.

O PIN está sendo gerido pela Semagro, através dos órgãos vinculados Imasul – encarregado da coordenação -, e da Agraer – responsável pela padronização e homologação das informações. O suporte técnico é da Superintendência de Gestão da Informação (SGI), órgão vinculado à Secretaria Estado de Fazenda (Sefaz).