Domingo com possibilidade de chuvas à tarde em Aquidauana e região

Clima
Temperatura mínima prevista é de 24º e máxima de 34º
Neste domingo (6), o tempo segue quente e abafado em Aquidauana e região, entretanto, com possibilidade de chuvas isoladas e trovoadas passageiras à tarde, conforme informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima 34 graus Celsius. Já a umidade relativa do ar melhora com a previsão de chuvas: 40% a mínima e 70% a máxima.
Na maior parte do dia e durante a noite, o céu estará parcialmente nublado.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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