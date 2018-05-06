Domingo com possibilidade de chuvas à tarde em Aquidauana e região

Neste domingo (6), o tempo segue quente e abafado em Aquidauana e região, entretanto, com possibilidade de chuvas isoladas e trovoadas passageiras à tarde, conforme informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima 34 graus Celsius. Já a umidade relativa do ar melhora com a previsão de chuvas: 40% a mínima e 70% a máxima.

Na maior parte do dia e durante a noite, o céu estará parcialmente nublado.