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Asfalto

Rodovia do turismo que leva a Bonito terá asfalto de 3 cm de espessura

Aplicação da camada final de asfalto ainda não foi iniciada

Renan Nucci

Publicado em 08/05/2018 às 14:03

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Iniciadas no começo do mês de abril, as obras de recapeamento, iluminação e construção de ciclovia no trecho da MS-178, entre o Aeroporto Regional de Bonito e a área urbana prosseguem a todo vapor.

São mais de 100 homens e dezenas de máquinas trabalhando para recuperar 14,160 Km, no primeiro recapeamento realizado na rodovia após a sua inauguração há mais de 18 anos.

As obras acontecem em várias frentes, com equipes diferentes trabalhando simultaneamente na pavimentação, ciclovia e drenagem.

A recuperação do asfalto começa com a fresagem (ou escarificação), que é feita com uma máquina especial de grande porte que remove cerca de 2 centímetros do asfalto antigo. O escarificador deixa um acabamento rugoso (com ranhuras) muito aderente, que facilita o tratamento seguinte (o reperfilamento) e possibilita um melhor acabamento.

A seguir vem o reperfilamento (reperfilagem) - que consiste na colocação de uma nova camada de asfalto para nivelar e corrigir a rodovia - corrigindo defeitos e dando uniformidade. Essa camada serve como base para a camada final e vai sendo assentada (corrigida) com o trânsito diário de veículos.

Além dela virá ainda - em toda a extensão da obra - uma camada final de asfalto de 3 centímetros.

A fase de colocação da camada final de asfalto (com 3 cm) ainda não foi iniciada.

Mais drenagem

Além do asfaltamento da rodovia a Agesul, juntamente com a empresa Paviservice Serviços de Pavimentação Ltda., responsável pela execução da obra, está aumentando a quantidade de manilhas e pontos de escoamento para melhoramento da drenagem a fim de evitar alagamentos e prolongar a vida útil da rodovia.

O número de manilhas está sendo duplicado em alguns pontos e outras novas estão sendo instaladas, com a construção de escoadouros e depósitos para a água drenada dentro das propriedades vizinhas à rodovia, em parceria com os proprietários.

Ciclovia

Atendendo reclamações dos ciclistas, as obras do governo estadual, já estão também avançadas na construção de uma nova ciclovia, com o trajeto iluminado, que terá início na área urbana indo até o Balneário Municipal.

Com dois metros e meio de largura, a ciclovia terá duas pistas, com 1,25 m cada uma.

Melhorias

O "marco zero" (início) da restauração é o Aeroporto Regional de Bonito e o recapeamento será feito até o encontro da Rua Pilad Rebuá com a Rua General Osório, na esquina do restaurante Castellabate.

O prazo previsto para conclusão das obras é de 5 meses (agosto).

A qualidade da massa asfáltica utilizada é controlada pelo laboratório existente na Usina da Agesul, localizada após a UFMS, na saída para a Gruta do Lago Azul.

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