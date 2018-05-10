Presidente da Sicredi Pantanal participa de programa de desenvolvimento em Portugal

O Presidente da Sicredi Pantanal MS, Emerson Perosa, está em Portugal participando da etapa internacional do PDGL- Programa de Desenvolvimento de Gestão e Liderança, que complementa o Programa de Formação de Presidentes que começou em junho de 2017 e é promovido pelo Sescoop/MS.

A proposta é proporcionar aos presidentes das cooperativas experiências internacionais, buscando a excelência na gestão e uma formação de alta qualidade, relevante e atualizada em Gestão e Liderança.

Esse programa tem o objetivo de aprimorar e desenvolver competências dos presidentes, dando ênfase na gestão dos negócios de modo sustentável, pautado em um modelo de direção estratégica, fundamentado nos valores e princípios cooperativistas.