Presidente da Sicredi Pantanal participa de programa de desenvolvimento em Portugal

Qualificação
O Presidente da Sicredi Pantanal MS, Emerson Perosa, está em Portugal participando da etapa internacional do PDGL- Programa de Desenvolvimento de Gestão e Liderança, que complementa o Programa de Formação de Presidentes que começou em junho de 2017 e é promovido pelo Sescoop/MS.
A proposta é proporcionar aos presidentes das cooperativas experiências internacionais, buscando a excelência na gestão e uma formação de alta qualidade, relevante e atualizada em Gestão e Liderança.
Esse programa tem o objetivo de aprimorar e desenvolver competências dos presidentes, dando ênfase na gestão dos negócios de modo sustentável, pautado em um modelo de direção estratégica, fundamentado nos valores e princípios cooperativistas.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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