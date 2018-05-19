Homem é multado em R$ 6 mil pela PMA por desmatamento de árvores

Meio ambiente
As atividades foram paralisadas e a madeira apreendida
Em uma operação nas propriedades rurais do município, Policiais Militares Ambientais de Bela Vista autuaram ontem (18) no início da tarde, um fazendeiro por exploração ilegal de madeira em sua propriedade. A PMA localizou na propriedade rural, localizada a 40 km da cidade, 20 árvores derrubadas sem autorização ambiental.
O infrator de 90 anos domiciliado em Arapongas (PR) realizou o corte das árvores pela raiz em meio à pastagem, para exploração da madeira. As atividades foram paralisadas e a madeira apreendida. O pecuarista foi autuado administrativamente e multado em R$ 6.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena seis meses a um ano de detenção
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS