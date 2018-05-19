Homem é multado em R$ 6 mil pela PMA por desmatamento de árvores

Em uma operação nas propriedades rurais do município, Policiais Militares Ambientais de Bela Vista autuaram ontem (18) no início da tarde, um fazendeiro por exploração ilegal de madeira em sua propriedade. A PMA localizou na propriedade rural, localizada a 40 km da cidade, 20 árvores derrubadas sem autorização ambiental.

O infrator de 90 anos domiciliado em Arapongas (PR) realizou o corte das árvores pela raiz em meio à pastagem, para exploração da madeira. As atividades foram paralisadas e a madeira apreendida. O pecuarista foi autuado administrativamente e multado em R$ 6.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena seis meses a um ano de detenção