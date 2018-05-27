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Manifestação

Abastecimento de postos deve normalizar até segunda-feira em Campo Grande

Por enquanto, cada empresa receberá no máximo cinco mil litros

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/05/2018 às 12:44

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Com a escolta do Exército e Polícia Militar, iniciada no sábado (26) por volta das 19h, os caminhões-tanques começaram a sair da distribuídora da Petrobrás, localizada na Vila Eliane, e gradativamente repor combustível em diversas empresas de Campo Grande. 

Segundo o gerente executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes MS (Sinpetro/MS), Edson Lazaroto, neste domingo (27), os manifestantes que fechavam a entrada da distribuidora liberaram o fluxo e os caminhões estão transportando o combustível de forma controlada.

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"Por enquanto, o limite é de cinco mil litros por posto, a fim de atender a demanda da Capital. Nossa expectativa é de que até amanhã a situação se normalize e os cidadãos possam sair para trabalhar normalmente", observa o representante do sindicato.

No entanto, é importante destacar que  combustível liberado faz parte do estoque da distribuidora, previsto para todo Mato Grosso do Sul. "O produto em estoque está sendo distribuído de forma planejada, pois, é preciso atender várias cidades do interior do Estado que não têm mais combustível", finaliza Lazaroto.

Histórico

A paralisação dos caminhoneiros entrou no sétimo dia neste domingo (27) com 41 pontos de bloqueios nas rodovias federais e estaduais de Mato Grosso do Sul. Não há registro de intervenções policiais e o movimento segue pacífico no Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), nas rodovias federais são 19 pontos de bloqueios parciais, que não estão impedindo o tráfego de veículos. Segundo a PRF, está garantido o direito de manifestação da categoria desde que não haja bloqueios ou qualquer tipo de interrupção no trânsito. 

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