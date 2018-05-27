Rodovia entre Jardim e Bonito está 98% concluída, diz governo do Estado

O governo do Estado emitiu nota neste domingo (27) sobre a situação da pavimentação da Estrada do Curê, trecho da rodovia MS-178 entre Bonito e Jardim. Conforme o governo, está 98% concluída. A informação é da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

A rodovia é uma importante via de acesso a quem também mora na região. São 17 quilômetros de pavimentação, ligando o aeroporto de Bonito à transposição do rio da Prata. A obra do governo do Estado utiliza recursos de mais de R$ 20 milhões provenientes do Ministério do Turismo.