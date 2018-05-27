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Investimentos

Rodovia entre Jardim e Bonito está 98% concluída, diz governo do Estado

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/05/2018 às 12:02

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O governo do Estado emitiu nota neste domingo (27) sobre a situação da pavimentação da Estrada do Curê, trecho da rodovia MS-178 entre Bonito e Jardim. Conforme o governo, está 98% concluída. A informação é da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

A rodovia é uma importante via de acesso a quem também mora na região. São 17 quilômetros de pavimentação, ligando o aeroporto de Bonito à transposição do rio da Prata. A obra do governo do Estado utiliza recursos de mais de R$ 20 milhões provenientes do Ministério do Turismo.

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Já a continuação da rodovia, no trecho entre o aeroporto e a entrada do município de Bonito, passa por uma obra de restauração. O asfalto está sendo refeito. O governo estadual investe R$ 9,5 milhões em uma extensão de 14 quilômetros, onde será implantada ciclovia e reforçada a iluminação.

Os investimentos também devem aquecer o turismo na região.

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