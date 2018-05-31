Santa Missa e procissão marcam feriado de Corpus Christi em Aquidauana e Anastácio

Fé
A celebração terá início às 17 horas na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes
Esta quinta-feira (30) é um marco de fé aos cristãos de Aquidauana e Anastácio. O feriado de Corpus Christ terá programação religiosa especial, com tapete de serragem no entorno da Paróquia Imaculada Conceição, confeccionado por participantes de todas as comunidades católicas da região, além integrantes das escolas estaduais dos municípios e da Escola Irene Scalize.
De acordo com Ana Regina Pradi, da comunidade da Igreja Matriz de Aquidauana, acontece às 17 horas, a Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Anastácio.
“Logo em seguida, às 18 horas, será o início da procissão até à Matriz de Aquidauana, para a bênção final do Santíssimo”, informou Ana Regina.
O que quer dizer Corpus Christi?
Significa, em latim, "corpo de Cristo". É uma data móvel celebrada pela Igreja Católica sempre 60 dias depois do domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. Na tradição católica, esta quinta-feira é considerada o dia no qual Jesus Cristo instituiu o sacramento da eucaristia.
De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no Corpus Christi se celebra a "presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho".
*Com informações de Rhobson Tavares Lima
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