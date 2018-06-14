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Justiça

TJ divulga horário de expediente durante os jogos da seleção na Copa

Tribunal de Justiça de MS informa que não haverá prestação de serviço extraordinário e compensações

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/06/2018 às 09:34

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Foi publicado no Diário da Justiça desta quinta-feira (14) o Provimento nº 409, que dispõe sobre o horário de expediente em dias de jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo 2018.
 
Assim, nos meses de junho e julho, de acordo com o documento, nos dias em que a seleção brasileira jogar, o horário de expediente no Foro Judicial de Primeira e Segunda Instâncias e na Secretaria do Tribunal de Justiça será das 12 às 19 horas, nos dias em que os jogos forem realizados de manhã (às 8 horas), das 14 às 19 horas, quando os jogos começarem às 10 horas, e ainda das 7 às 13 horas, quando os jogos ocorrerem às 14 horas. 
 
Nas unidades em que houver necessidade dos servidores iniciarem as atividades antes do horário previsto ou que tenham dada a especificidade do serviço, como na Central de Processamento Eletrônico (CPE), caberá ao responsável adequar o horário de trabalho de maneira a cumprir a mesma jornada ou outra que melhor adeque a prestação jurisdicional. 
 
Não haverá prestação de serviço extraordinário e compensações de qualquer natureza, de forma a não exigir a manutenção de estrutura predial.
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