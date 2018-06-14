Governo do Estado divulga como será expediente nos jogos do Brasil na Copa do Mundo

O Governo do Estado oficializou, por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), edição de segunda-feira (11), o horário diferenciado de expediente dos servidores estaduais nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo.

De acordo com a publicação, quando o jogo da Seleção Brasileira for pela manhã, os servidores farão expediente das 13h às 17h30. Se o jogo for à tarde, o expediente será das 7h30 às 12h.