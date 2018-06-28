Governador assina acordo de cooperação para facilitar chegada do sinal digital à população

Conforme a secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre, o Governo do Estado está colocando à disposição da Seja Digital os programas sociais que mantém, como Vale Renda, Vale Universidade e Rede Solidária, para que a ONG possa fazer o cadastramento dos beneficiários para que recebam o kit de transição da TV Analógica para digital.

Com os prefeitos de Campo Grande e Terenos, respectivamente, Marquinhos Trad e Sebastião Donizete Barraco, o governador Reinaldo Azambuja assinou nesta quarta-feira (27) um acordo de cooperação para auxiliar as pessoas no processo de transição ao Sistema Brasileiro de Televisão Digital, minimizando o impacto do desligamento da transmissão analógica, programado para ocorrer no dia 14 de agosto nos dois municípios.

A diretora de Comunicação da entidade Seja Digital, Patrícia Abreu, explicou que o convênio é importante para evitar que alguém fique sem o sinal da TV. “Quando nós temos parcerias como a que foi hoje assinada, traz para gente uma capilaridade muito grande, porque através dos equipamentos das prefeituras e do Governo do Estado conseguimos chegar a todas as camadas sociais”.

Ela ainda disse que algumas cidades da região de Dourados terão o desligamento no sinal analógico no dia 5 de dezembro. Para outros municípios, o prazo vai até o ano de 2023.

Já o prefeito Marquinhos Trad destacou a importância da mudança para o sistema digital. “É mais que um avanço. É uma necessidade porque estamos no nosso País acabando com o sistema analógico e transformando para digital”.