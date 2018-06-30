Obra do hospital vai expandir os serviços de saúde para a população da Grande Dourados

Durante a assinatura da ordem de início das obras do Hospital Regional da Grande Dourados, nessa sexta-feira (29), o secretário de Estado de Infraestrutura, Helianey Paulo da Silva, citou a importância dos novos investimentos do Governo, que atenderá a região. “Além de destravar um anseio antigo da população douradense, o Governo segue na contramão da crise, ou seja, lançando novas obras. O hospital será fundamental para expandir os serviços públicos de saúde na região e com isso estamos preenchendo uma lacuna na região”, disse.

A construção do Hospital Regional da Grande Dourados será dividida em etapas e, neste primeiro momento, receberá investimentos da ordem de R$ 30,7 milhões, sendo R$ 10,5 milhões financiados pelo Governo do Estado e o restante aportado pelo Governo Federal. O hospital terá capacidade para 100 leitos e os serviços priorizados nesta etapa serão os setores de urgência emergência, cardiologia, oftalmo, nefrologia e cirurgia geral.