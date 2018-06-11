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IFMS divulga programação da Semana do Meio Ambiente em Aquidauana, Coxim e Dourados

Em Aquidauana, o evento foi aberto na sexta-feira, 8, com uma programação que se estende até o início de julho

Vanessa Ricarte

Publicado em 11/06/2018 às 09:15

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Os campi Aquidauana, Coxim e Dourados do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgaram a nova programação da Semana do Meio Ambiente. Nos três municípios, o evento - previsto para ser realizado na semana passada - precisou ser adiado em virtude dos reflexos da paralisação nacional dos caminhoneiros.
 
Com o tema central "Biomas Regionais e Consciência Ecológica", a Semana prevê a oferta de diversas atividades, a maioria aberta ao público.
 
Em Aquidauana, o evento foi aberto na sexta-feira, 8, com uma programação que se estende até o início de julho. Além de oficinas sobre temas variados, estão previstas atividades como a descida pelo Rio Aquidauana e competição de remo, visita à Lagoa Comprida e a trilha ecológica no Morro Pimentel, onde também está prevista a descida de rapel.
 
Em Coxim, a programação tem início nesta segunda-feira, 11, com uma série de palestras, minicursos e oficinas voltadas à temática ambiental. As atividades se encerram no sábado, 16, com um passeio ciclístico. A saída está marcada para as 7h30, na praça da Concha Acústica.
 
No município de Dourados, a Semana do Meio Ambiente também começa hoje e vai até quinta-feira, 14, com palestras, oficinas, exibição de filmes, plantação de mudas, visita técnica a um sítio agroecológico, além de aulas temáticas e trekking ambiental, caminhada de regularidade por trilhas naturais e urbanas.
 
A programação completa por município está disponível na página da Semana do Meio Ambiente, no endereço www.ifms.edu.br/meioambiente.
 
Em Campo Grande, Corumbá, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, o evento foi realizado entre os dias 4 e 9 de junho.
 
Para a edição 2018 da Semana, o IFMS destinou R$ 15 mil. As propostas das atividades nos dez campi foram submetidas à Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e aprovadas. Cada coordenador recebeu R$ 1,5 mil para custear materiais de consumo e pagar serviços a pessoas jurídicas.
 
Semana do Meio Ambiente - O evento é organizado anualmente nos dez municípios onde o IFMS tem campus, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho.
 
Promovida desde 2011, a Semana oferece atividades gratuitas como oficinas, palestras, minicursos, visitas técnicas, gincanas ambientais, trilha ecológica, plantio e distribuição de mudas.
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