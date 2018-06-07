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Meio ambiente

IFMS promove palestra sobre consciência ecologica em Aquidauana

O evento será aberto na sexta-feira, 8, às 19h no anfiteatro do campus da UFMS (unidade I)

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/06/2018 às 09:44

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) promove até sábado, 9, em sete municípios, a edição 2018 da Semana do Meio Ambiente. Com o tema "Biomas Regionais e Consciência Ecológica", o evento que busca promover a consciência ecológica e a responsabilidade ambiental oferece uma série de atividades abertas ao público.

Em Aquidauana, o evento será aberto na sexta-feira, 8, às 19h no anfiteatro do campus da UFMS (unidade I). A programação prevê, entre outras ações, trilha ecológica, descida pelo Rio Aquidauana, competição de remo e aula de caiaque, sendo que as atividades serão oferecidas até o dia 7 de julho.

A programação completa por município está disponível na página da Semana do Meio Ambiente, no endereço www.ifms.edu.br/meioambiente.

Semana do Meio Ambiente - O evento é organizado anualmente pelo IFMS desde 2011, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. 
 
Para a edição 2018 do evento, o Instituto Federal destinou o fomento de R$ 15 mil, distribuído entre os dez campi para o custeio de despesas como materiais de consumo e pagamento serviços a pessoas jurídicas.
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