IFMS promove palestra sobre consciência ecologica em Aquidauana

Meio ambiente
O evento será aberto na sexta-feira, 8, às 19h no anfiteatro do campus da UFMS (unidade I)
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) promove até sábado, 9, em sete municípios, a edição 2018 da Semana do Meio Ambiente. Com o tema "Biomas Regionais e Consciência Ecológica", o evento que busca promover a consciência ecológica e a responsabilidade ambiental oferece uma série de atividades abertas ao público.
Em Aquidauana, o evento será aberto na sexta-feira, 8, às 19h no anfiteatro do campus da UFMS (unidade I). A programação prevê, entre outras ações, trilha ecológica, descida pelo Rio Aquidauana, competição de remo e aula de caiaque, sendo que as atividades serão oferecidas até o dia 7 de julho.
A programação completa por município está disponível na página da Semana do Meio Ambiente, no endereço www.ifms.edu.br/meioambiente.
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