Servidores estaduais tem expediente diferenciado devido ao jogo do Brasil

Funcionalismo
O expediente será das 14h às 17h30 e determinação é válida para órgãos e entidades da administração do Estado
O Governo do Estado publicou na sexta-feira (29), por meio do Diário Oficial do Estado, o horário diferenciado de expediente dos servidores estaduais nesta segunda-feira (2), dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo, que acontece na Rússia. Dessa vez o adversário será a equipe do México e a partida começa às 10h (horário de MS).
De acordo com o decreto, o expediente será das 14h às 17h30. A determinação é válida para órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual.
Pelo texto, o disposto não se aplica aos setores e serviços considerados essenciais, que por natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.
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