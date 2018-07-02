Servidores estaduais tem expediente diferenciado devido ao jogo do Brasil

O Governo do Estado publicou na sexta-feira (29), por meio do Diário Oficial do Estado, o horário diferenciado de expediente dos servidores estaduais nesta segunda-feira (2), dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo, que acontece na Rússia. Dessa vez o adversário será a equipe do México e a partida começa às 10h (horário de MS).

De acordo com o decreto, o expediente será das 14h às 17h30. A determinação é válida para órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual.

Pelo texto, o disposto não se aplica aos setores e serviços considerados essenciais, que por natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.