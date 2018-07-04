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Inscrições para concurso público da Polícia Federal encerram no sábado

No total são 500 vagas. As taxas variam de R$ 180 a R$ 250

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/07/2018 às 10:48

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A Polícia Federal encerra neste sábado (07) o prazo de inscrições para o concurso público com 500 vagas. O período terminaria no dia 02 deste mês, mas foi ampliado até dia 07 de julho. As inscrições devem ser feitas pelo site www.cespe.unb.br até às 18h (horário oficial de Brasília - DF). As taxas são de R$ 180 e R$ 250.

As oportunidades são para os cargos de delegado de Polícia Federal (150); perito criminal federal (60); agente de Polícia Federal (180); escrivão de Polícia Federal (80) e papiloscopista Policial Federal (30). Os salários variam de R$ 11.983,26 a R$ 22.672,48.

Os candidatos serão submetidos às seguintes etapas: prova objetiva, prova discursiva, exame de aptidão física, prova oral, avaliação médica, avaliação psicológica, avaliação de títulos, prova prática de digitação e curso de formação profissional. As avaliações objetivas e discursivas estão previstas para o dia 19 de agosto. (Veja o edital / prorrogação)

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