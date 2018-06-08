PF faz fiscalização na área de Segurança Privada no Mato Grosso do Sul

Policial
Os trabalhos estão sendo coordenados nacionalmente pela Coordenação-Geral de Controle de Serviços e Produtos
A Superintendência Regional da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul e as Delegacias de Ponta Porã, Três Lagoas, Dourados, Corumbá e Naviraí deflagraram hoje (08) a “Operação Segurança Legal II”. Os trabalhos estão sendo coordenados nacionalmente pela Coordenação-Geral de Controle de Serviços e Produtos e está ocorrendo em todo o território nacional.
Releva notar que cabe a Polícia Federal disciplinar, autorizar e fiscalizar as atividades de Segurança Privada armada e desarmada, desenvolvidas pelas empresas especializadas e seus profissionais. O objetivo da operação é a orientação, fiscalização e repressão à execução da atividade de segurança privada irregular, que pode acarretar em multa, fechamento da empresa e outras sanções administrativas.
Aproximadamente 30 Policiais Federais fazem diligências em todo o Estado, no intuito de identificar e prevenir a atividade clandestina de Segurança Privada que, por vezes, causa grandes transtornos à população.
A Polícia Federal alerta para os riscos que a atividade de Segurança Privada clandestina pode causar, seja na atuação de vigilantes sem o devido credenciamento, seja na contratação de serviços de Empresas de Vigilância irregulares.
O nome da Operação faz alusão à legalidade que deve ser base para o exercício da atividade de Segurança Privada, que engloba desde o controle na formação de vigilantes até o transporte de valores e escolta armada.
Todas as unidades da Policia Federal nas cidades de Naviraí, Três Lagoas, Corumbá, Dourados e Ponta Porã e Campo Grande estão à disposição dos interessados para esclarecer quaisquer dúvidas ou mesmo orientar no cumprimento das normas que regem as atividades de segurança privada.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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