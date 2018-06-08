PF faz fiscalização na área de Segurança Privada no Mato Grosso do Sul

A Superintendência Regional da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul e as Delegacias de Ponta Porã, Três Lagoas, Dourados, Corumbá e Naviraí deflagraram hoje (08) a “Operação Segurança Legal II”. Os trabalhos estão sendo coordenados nacionalmente pela Coordenação-Geral de Controle de Serviços e Produtos e está ocorrendo em todo o território nacional.

Releva notar que cabe a Polícia Federal disciplinar, autorizar e fiscalizar as atividades de Segurança Privada armada e desarmada, desenvolvidas pelas empresas especializadas e seus profissionais. O objetivo da operação é a orientação, fiscalização e repressão à execução da atividade de segurança privada irregular, que pode acarretar em multa, fechamento da empresa e outras sanções administrativas.

Aproximadamente 30 Policiais Federais fazem diligências em todo o Estado, no intuito de identificar e prevenir a atividade clandestina de Segurança Privada que, por vezes, causa grandes transtornos à população.

A Polícia Federal alerta para os riscos que a atividade de Segurança Privada clandestina pode causar, seja na atuação de vigilantes sem o devido credenciamento, seja na contratação de serviços de Empresas de Vigilância irregulares.

O nome da Operação faz alusão à legalidade que deve ser base para o exercício da atividade de Segurança Privada, que engloba desde o controle na formação de vigilantes até o transporte de valores e escolta armada.

Todas as unidades da Policia Federal nas cidades de Naviraí, Três Lagoas, Corumbá, Dourados e Ponta Porã e Campo Grande estão à disposição dos interessados para esclarecer quaisquer dúvidas ou mesmo orientar no cumprimento das normas que regem as atividades de segurança privada.