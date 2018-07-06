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Governo convoca 861 candidatos ao cargo de Agente de Polícia para próxima fase do concurso

A entrevista pessoal será realizada de 24 de setembro a 16 de outubro na Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol)

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/07/2018 às 11:12

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O Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (6) traz a convocação de 861 candidatos que concorrem às vagas de Agente de Polícia Judiciária no concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, para a fase de investigação social.

Conforme o edital, a fase será composta por duas etapas, sendo a primeira, o preenchimento online do formulário de informações pessoais, e a etapa dois, a entrevista pessoal que será realizada pela comissão de investigação social.

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O formulário de informações pessoais poderá ser acessado pelo candidato no site a partir das 8 horas do dia 9 de julho, e ficará disponível até às 17 horas do dia 31 de julho.

A entrevista pessoal será realizada de 24 de setembro a 16 de outubro na Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol), situada à rua Delegado Osmar de Camargo, s/nº, Parque dos Poderes. Os candidatos deverão se apresentar munidos de toda documentação solicitada em edital, conforme datas e horários especificados.

O edital pode ser conferido na íntegra na edição nº 9.691 de hoje. Assinam a publicação os secretários de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis e o de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira; e o delegado Geral de Polícia Civil, Marcelo Vargas Lopes.

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