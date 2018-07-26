MPMS investiga se há fraude em contrato de projeto social da Prefeitura de Dourados

A 16ª Promotoria de Justiça da Comarca de Dourados, instaurou inquérito civil para apurar fraude na execução de contrato de projeto social do município de Dourados que tem por objeto a "contratação de empresa sem fins lucrativos, para prestação de serviços de aprendizagem cultural, desenvolvidas através de oficinas específicas, objetivando atender a Secretaria Municipal de Assistência Social".

No mês de maio deste ano, os promotores de Justiça Ricardo Rotunno e Eteocles Brito Mendonça Dias Júnior, em recomendação conjunta determinaram à prefeitura de Dourados que anulasse o contrato oriundo do Pregão Presencial , com a nomeação de candidatos aprovados em concurso público em número suficiente para o desenvolvimento das ações contratadas através daquele ato.