Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 06:39

Buscar

Últimas notícias
X

Suspeita

MPMS investiga se há fraude em contrato de projeto social da Prefeitura de Dourados

De acordo com os promotores de Justiça, à preterição de candidatos aprovados em concurso público já é objeto de ação civil pública

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/07/2018 às 11:02

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A 16ª Promotoria de Justiça da Comarca de Dourados, instaurou inquérito civil para apurar fraude na execução de contrato de projeto social do município de Dourados que tem por objeto a "contratação de empresa sem fins lucrativos, para prestação de serviços de aprendizagem cultural, desenvolvidas através de oficinas específicas, objetivando atender a Secretaria Municipal de Assistência Social".

No mês de maio deste ano, os promotores de Justiça Ricardo Rotunno e Eteocles Brito Mendonça Dias Júnior, em recomendação conjunta determinaram à prefeitura de Dourados que anulasse o contrato oriundo do Pregão Presencial , com a nomeação de candidatos aprovados em concurso público em número suficiente para o desenvolvimento das ações contratadas através daquele ato.

Leia Também

• Polícia paraguaia recupera caminhonete roubada de vereador em Dourados

• PMA de Dourados autua pecuarista em R$ 57 mil por desmatamento ilegal

• Presidente do TJMS instala nova Vara de Família e Sucessões em Dourados

De acordo com os promotores de Justiça, à preterição de candidatos aprovados em concurso público já é objeto de ação civil pública, assim como diversas reclamações que constantemente chegam ao conhecimento da Promotoria de Justiça, que onera a administração de forma desnecessária, já que tem prejudicado candidatos aprovados que aguardam nomeação em concurso público, para exercer as funções ora repassadas a terceirizados.

Os promotores de Justiça afirmam que, a terceirização tem custado aos cofres públicos o valor de R$ 230.280,00 (duzentos e trinta mil, duzentos e oitenta reais), pelo período de 12 meses, ou seja, R$ 19.190,00 (dezenove mil, cento e noventa reais) mensais, valor suficiente para o pagamento da remuneração de praticamente cinco arte educadores efetivos, levando em considerado o salário previsto, de 3.878,02.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo