Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:56

Buscar

Últimas notícias
X

Crime ambiental

PMA de Dourados autua pecuarista em R$ 57 mil por desmatamento ilegal

Os policiais contataram uma área desmatada ilegalmente de 56,7 hectares destruídos e medidos com uso de GPS

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/07/2018 às 09:16

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Uma equipe da PMA de Dourados realizava vistoria em uma propriedade rural, localizada na região da Cabeceira do Apa, no município de Ponta Porã e verificou uma área de vegetação nativa desmatada ilegalmente, durante vistoria ontem (21) relativa à Operação Cervo-do-Pantanal, que visa ao combate ao desmatamento ilegal.

Na propriedade vistoriada, pertencente a um fazendeiro, residente em Maracaju, os policiais contataram uma área desmatada ilegalmente de 56,7 hectares destruídos e medidos com uso de GPS.

Leia Também

• PMA evita caça ilegal ao prender caçador e apreende arma e munições ilegais

• PMA de Miranda realiza Educação Ambiental durante Feira Cultural

• PMA faz em Anastácio a maior apreensão de madeira de sua história; 1.511 toras

O pecuarista (40) suprimiu a vegetação há algum tempo, conforme os levantamentos por imagens de satélites e não possuía autorização ambiental. No local havia o plantio de lavoura e a madeira produto da vegetação desmatada não estava mais no local. As atividades foram interditadas.

O infrator foi autuado administrativamente e recebeu multa administrativa de R$ 57 mil. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo