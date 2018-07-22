PMA de Dourados autua pecuarista em R$ 57 mil por desmatamento ilegal

Crime ambiental
Os policiais contataram uma área desmatada ilegalmente de 56,7 hectares destruídos e medidos com uso de GPS
Uma equipe da PMA de Dourados realizava vistoria em uma propriedade rural, localizada na região da Cabeceira do Apa, no município de Ponta Porã e verificou uma área de vegetação nativa desmatada ilegalmente, durante vistoria ontem (21) relativa à Operação Cervo-do-Pantanal, que visa ao combate ao desmatamento ilegal.
Na propriedade vistoriada, pertencente a um fazendeiro, residente em Maracaju, os policiais contataram uma área desmatada ilegalmente de 56,7 hectares destruídos e medidos com uso de GPS.
O pecuarista (40) suprimiu a vegetação há algum tempo, conforme os levantamentos por imagens de satélites e não possuía autorização ambiental. No local havia o plantio de lavoura e a madeira produto da vegetação desmatada não estava mais no local. As atividades foram interditadas.
O infrator foi autuado administrativamente e recebeu multa administrativa de R$ 57 mil. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.
O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
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