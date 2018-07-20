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Crime ambiental

PMA evita caça ilegal ao prender caçador e apreende arma e munições ilegais

A arma possuía registro vencido e foi apreendida, juntamente com as munições

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/07/2018 às 10:55

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Durante fiscalização em uma região rural no município de Nova Andradina, na rodovia MS 134, Policiais Militares Ambientais de Batayporã prenderam ontem (19), um infrator que praticaria caça ilegal no local. A PMA abordou o homem que estava em uma motocicleta, na qual, no bagageiro, enrolados em uma capa de chuva foram encontradas uma espingarda cartucheira de dois canos e 14 cartuchos carregados.

O infrator praticaria caça na região, porém, não teve tempo de abater nenhum animal silvestre em razão da prisão. A arma possuía registro vencido e foi apreendida, juntamente com as munições.

O caçador (60), residente em Nova Andradina, recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de daquela cidade, onde ele foi autuado por crime de posse ilegal de arma. A pena para este crime é de um a três anos de prisão.

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