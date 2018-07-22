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Polícia paraguaia recupera caminhonete roubada de vereador em Dourados

Três foram presos durante operação, realizada em Pedro Juan Caballero

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/07/2018 às 11:21

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Agentes da comissária policial de Cerro Coraí, da Policia Nacional do Paraguai, em Pedro Juan Caballero, recuperaram neste sábado (21) uma caminhonete preta Toyota Hilux, de propriedade do vereador Idenor Machado (PSDB), da cidade de Dourados, que havia sido tomada em assalto no último dia 19. A ação foi realizada durante investigação de combate a roubos de veículos na cidade paraguaia.  

A operação culminou com a prisão do brasileiro Rene Pimentel (21) e das paraguaias Monica Colman Rivas (26), Elisa Aparecida Villagra Pimentel (18) e do adolescente L.F.O. (17). 

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De acordo com informações do site Porã News, o trio foi encaminhado à comissária policial da colônia de Cerro Coraí e o caso comunicado à promotora de Justiça Sandra Dias, que ordenou a prisão dos envolvidos e a apreensão das evidências.

Investigações


A operação teve início após moradores alertarem a polícia sobre a existência de indivíduos transitando de forma suspeita pela região da fração Portal do bairro Cerro Coraí a bordo de uma motocicleta estrangeira e armados. Os policiais imediatamente iniciaram buscas pelos suspeitos, que poderiam ser os responsáveis pelos assaltos na região de fronteira. Ao perceber a presença policial, a dupla ainda tentou fugir, entrando em uma residência, mas acabou sendo abordada. 

Em poder de um dos ocoupantes da moto, foi encontrado e apreendido um revólver calibre 38. Durante vistoria na residência, os policiais localizaram a caminhonete, juntamente com as quatro motocicletas e diversos objetos que poderiam ser produtos de roubos e furtos na região de fronteira.

Durante a ação que levou à prisão dos suspeitos, também foram recuperadas quatro motocicletas da marca Yamaha, uma delas do modelo Yamaha XTZ 125, cor azul e branca, sem placa, uma moto estrangeira da marca Star CG 125cc, cor preta sem placas, uma moto Yamaha XR 600cc, cor branca com preta, placa SAR 503 Paraguai e uma moto Honda CB 300R, cor branca, sem placa e um revolver do calibre 38, além de um Notebook, um aparelho de televisão, dois aparelhos de celulares, capacete de motoqueiro e munições.

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