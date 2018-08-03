Argentino picado por animal misterioso estava dormindo em propriedade rural de MS

Animal misterioso
Segundo primo do rapaz, jovem acordou com face inchada e com muita dor; Hospital suspeita que jovem contraiu pneumonia e ele passará por drenagem nos pulmões.
O argentino Hernán Daniel Alves Teixeira, de 21 anos, está há 11 dias internado em Mato Grosso do Sul após ser picado na região da face por um animal misterioso quando estava dormindo.
Segundo o primo do rapaz, Dario Rodrigues, de 33 anos, o jovem acordou com inchaço e fortes dores na região da boca. Ele estava de férias na casa de uma tia, em uma fazenda de Sidrolândia, a 71 km de Campo Grande.
Ainda de acordo com Dário, que acompanha o primo neste momento no Hospital Universitário de Campo Grande (HU), o jovem reclama de muitas dores nas regiões do peito e dos pulmões.
De acordo com o HU, foi pedido uma transferência de urgência de Hernán para um quarto, pois há 2 dias, o jovem aguardava no corredor, por causa da superlotação do hospital.
Uma equipe de buco maxilar fará uma limpeza na região da boca para tentar diminuir o inchaço. Os especialistas também irão coletar material para fazer uma biópsia e outros exames.
A assessoria explica que por conta da demora do jovem ser transferido para a capital, não será possível descobrir qual animal o picou. O jovem tem sido medicado com antibióticos e passará por uma drenagem para a retirada de líquido dos pulmões.
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