Fapems divulga ensalamento das provas para oficiais e soldados da Polícia Militar

Governo
Disputa por 450 vagas será no próximo domingo na Capital e em Dourados
O ensalamento para o concurso público de provas para ingresso no curso de formação de oficiais e soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul do próximo domingo (12) foi divulgado. Os candidatos podem acessar o site da Fapems (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de MS), organizadora do certame para confirmar as salas.
As provas para as 388 vagas de soldados serão pela manhã, a partir das 8h. Os prédios escolhidos pela fundação foram as unidades da Uniderp, UCDB e Unigran, em Campo Grande. Já em Dourados ficaram estabelecidas as unidades da Unigran e UFGD.
Os 62 cargos para oficial serão disputados na parte da tarde, após às 14h, nos mesmos locais. A diferença é a quantidade de questões e tempo para os candidatos. Para soldado serão quatro horas para responder 80 questões. Já a prova de oficial terá uma hora mais para 100 questões.
É importante salientar que os candidatos devem comparecer ao local de prova com 30 minutos de antecedência, munidos de documento de identificação com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
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