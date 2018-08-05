Fapems divulga ensalamento das provas para oficiais e soldados da Polícia Militar

O ensalamento para o concurso público de provas para ingresso no curso de formação de oficiais e soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul do próximo domingo (12) foi divulgado. Os candidatos podem acessar o site da Fapems (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de MS), organizadora do certame para confirmar as salas.

As provas para as 388 vagas de soldados serão pela manhã, a partir das 8h. Os prédios escolhidos pela fundação foram as unidades da Uniderp, UCDB e Unigran, em Campo Grande. Já em Dourados ficaram estabelecidas as unidades da Unigran e UFGD.