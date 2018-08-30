Com decisão judicial, mulheres disputarão todas as vagas para PM e Bombeiros

Aguardando ser notificado pela Justiça, o Governo do Estado vai alterar o edital dos concursos para Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, retirando a limitação de vagas para mulheres, que passarão a concorrer por todas as 614 vagas em vez de apenas 91 delimitadas anteriormente. Ainda pode haver recurso na decisão, que será avaliada pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

De acordo com o secretário de Administração e Desburocratização (SAD), Édio Viegas, o principal dessa mudança é que não haverá mudança no calendário dos processos seletivos. A mudança vale tanto para o concurso da PM, já realizado, quanto para o do Corpo de Bombeiros, marcado para ser realizado nesse fim de semana.