Com decisão judicial, mulheres disputarão todas as vagas para PM e Bombeiros

Concurso
Antes, das 614 vagas apenas 91 estavam disponíveis para as candidatas
Aguardando ser notificado pela Justiça, o Governo do Estado vai alterar o edital dos concursos para Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, retirando a limitação de vagas para mulheres, que passarão a concorrer por todas as 614 vagas em vez de apenas 91 delimitadas anteriormente. Ainda pode haver recurso na decisão, que será avaliada pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE).
De acordo com o secretário de Administração e Desburocratização (SAD), Édio Viegas, o principal dessa mudança é que não haverá mudança no calendário dos processos seletivos. A mudança vale tanto para o concurso da PM, já realizado, quanto para o do Corpo de Bombeiros, marcado para ser realizado nesse fim de semana.
“O ideal é não atrasar. A decisão determina a mudança no edital apenas em relação a concorrência. O que muda é a classificação. Agora é concorrência plena, antes as mulheres só disputavam 91 vagas nos dois concursos”, explicou o secretário.
Frisando que a mudança não deve alterar as datas, o secretário confirmou que o resultado do concurso da PM continua com previsão para o dia 10 de setembro.
Com a determinação da Justiça, há possibilidade de que os futuros processos seletivos tenham mudanças no edital e passem sempre a ter concorrência plena, sem limitar vagas para mulheres.
“Tem que haver uma discussão, inclusive na corporação. Nada impede que rediscuta”, resumiu.
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