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Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 24 milhões no próximo sorteio

A quina teve 98 acertadores. Cada um vai receber R$ 21.221, 93

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/09/2018 às 07:55

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Ninguém acertou o prêmio principal do concurso 2075 da Mega-Sena. As dezenas sorteadas foram as seguintes: 07 – 09 – 23 – 33 – 57 – 59.

O sorteio foi realizado nessa quarta-feira no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de São Bento do Sul, em Santa Catarina.

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A quina teve 98 acertadores. Cada um vai receber R$ 21.221, 93. A quadra registrou 5.737 apostas vencedoras e vai pagar para cada ganhador R$ 517, 87.

De acordo com a Caixa o prêmio acumulado para o próximo concurso está estimado em R$ 24 milhões.

A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) deste sábado (8) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país.

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