Divulgado gabarito final do concurso da Polícia Militar de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou nesta segunda-feira (dia 10) o gabarito oficial definitivo do concurso da Polícia Militar, cuja prova foi aplicada em 12 de agosto de 2018. Na publicação no Diário Oficial do Estado, os candidatos são informados de que não poderão recorrer ao gabarito final - este recurso ocorreu na ocasião da divulgação do gabarito preliminar.

As respostas podem ser conferidas a partir da página 5. Os gabaritos são das provas do curso de formação de oficiais e soldados da Polícia Militar. Ao todo, são 388 vagas para soldados e 62 para oficiais. A prova foi aplicada em 12 de agosto e 36.346 se inscreveram. Contudo, 5.020 não foram fazer o teste no dia.

Clique aqui e confira a partir da página 5.