Estrada do Curê já está finalizada e liberada para o tráfego

Com investimento de R$ 21,2 milhões, o Governo do Estado divugou a informação nesta segunda-feira (17) de que finalizou a pavimentação de 17 quilômetros da MS-178, a "Estrada do Curê", que liga Jardim, Bonito e Porto Murtinho.

O tráfego dos 26 quilômetros da rodovia foi liberado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). No entanto, há restrições já que a sinalização de trânsito horizontal e vertical ainda é implantada.