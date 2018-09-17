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Investimentos

Estrada do Curê já está finalizada e liberada para o tráfego

Os 26 Km da MS-178 interligam Bonito, Jardim e Porto Murtinho

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/09/2018 às 10:44

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Com investimento de R$ 21,2 milhões, o Governo do Estado divugou a informação nesta segunda-feira (17) de que finalizou a pavimentação de 17 quilômetros da MS-178, a "Estrada do Curê", que liga Jardim, Bonito e Porto Murtinho.

O tráfego dos 26 quilômetros da rodovia foi liberado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). No entanto, há restrições já que a sinalização de trânsito horizontal e vertical ainda é implantada.

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A Estrada do Curê apresentava restrições de tráfego devido ao atoleiro no trecho com revestimento primário e interdição periódica da ponte de madeira devido ao transbordamento do Rio da Prata, que cruza a pista.

O Estado construiu no local uma ponte de concreto elevada de 29,5 metros de extensão e pista dupla, alterando inclusive o traçado da rodovia. A via dá acesso a pousadas de Bonito e liga o destino a Jardim e Porto Murtinho pela BR-267.

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