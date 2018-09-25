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Com lances a partir de 50 reais, governo promove leilão com 130 lotes de veículos e sucatas

Na internet os lotes já recebem lances; leilão presencial acontece dia 25 de setembro

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/09/2018 às 09:55

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O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), promove leilão com 130 lotes de veículos e sucatas. A previsão de arrecadação é de R$ 338 mil.

O certame que oferta lotes contendo caminhões, carros e motos – considerados inservíveis para a administração -, acontece nos formatos presencial e online. O leilão presencial será hoje (25), a partir das 8h30, na Associação Brasileira de Odontologia de Mato Grosso do Sul (ABO-MS), localizada na rua Liberdade, nº 836 Monte Líbano. O formato virtual já está aberto para lances através do Portal Casa de Leilões.

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O menor lance inicial, no valor de R$ 50,00, é referente ao lote 109 que oferta duas sucatas de VW/Gol 1.6 sem motor. Já o maior lance inicial, no valor de R$ 9 mil, é referente a duas camionetes movidas a Diesel. Sendo o lote 001 que oferta uma Nissan/Frontier 4X4, ano 2014/2015 na cor preta;  e o 004 com uma Amarok CD 4×4 SE, ano 2013.

O período de visitação dos lotes ocorreu de 17 até ontem (24.9), de segunda a sexta-feira, exceto feriados e finais de semana, sendo proibida a visitação no dia de realização do leilão presencial.

Para aquisição dos lotes 108 e 109 destinado à sucata de veículos para desmanche, poderão participar somente pessoas jurídicas de qualquer natureza e que estejam devidamente cadastradas no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) conforme a lei 12.977/2014, regulamentada pela Resolução Contran 611/2016, destinados à desmontagem, reciclagem e destinação das peças usadas de veículos automotores.

O edital completo com a descrição de cada lote ofertado, adendos e demais avisos podem ser conferidos neste site.

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