Tribunal de Justiça terá horário de funcionamento matutino nesta quarta-feira

Em virtude da solenidade de posse dos novos desembargadores do Tribunal de Justiça de MS, nesta quarta-feira (3), excepcionalmente, o horário de funcionamento do TJMS será no período matutino: das 7 às 13 horas.

A alteração do horário de expediente é válida somente para o Tribunal de Justiça. No Fórum de Campo Grande e no Centro Integrado de Justiça (Cijus), o horário de atendimento permanece inalterado.