Chuvas: Agesul de Jardim auxilia prefeituras na recuperação de estradas vicinais

Recuperação
Maquinários foram colocados à disposição das Prefeituras de Bonito, Bodoquena, Bela Vista e Jardim
A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) emitiu comunicado nesta sexta-feira (19) informando à popilação que colocou seus maquinários à disposição das prefeituras de Bonito, Bodoquena, Bela Vista e Jardim para auxiliar estes municípios na recuperação de estradas vicinais danificadas pelas fortes chuvas que caíram na região nas últimas semanas. Segundo a nota, o trabalho beneficia não apenas os grandes e pequenos produtores, mas os alunos da zona rural que dependem do transporte escolar.
Uma das principais intervenções da agência, por meio de sua 12ª regional de Jardim, ocorreu na estrada vicinal que dá acesso a aldeia indígena Lalima, entre Bonito e Bodoquena. O trecho de 70 km foi patrolado e recebeu nova camada de cascalho, além da recuperação da cabeceira de uma ponte de madeira atingida pela enchente. Também foram recuperados 18 km da estrada que dá acesso à Fazenda Baúna, em Bonito, pela MS-178.
“Restauramos o acesso a estas regiões, com o apoio do prefeito Odilson Arruda Soares de Bonito e sua equipe, permitindo principalmente o retorno do transporte dos alunos, que estava paralisado por causa das péssimas condições das estradas”, informou o chefe da regional de Jardim, Edmílson Nogueira Escobar.
Corredores de transporte escolar
A ação da Agesul durou cerca de dois meses e restabeleceu o tráfego em importantes regiões de produção de gado e de grãos, além de atender comunidades que sobrevivem da agricultura familiar. “São corredores de transporte escolar e os alunos estavam sendo prejudicados”, explicou Escobar, acrescentando que a recuperação das vicinais restaurou também o desenvolvimento de regiões de grande produção agropecuária e rotas de turismo.
Máquinários e trabalhadores da Agesul estão atuando agora na recuperação do acesso o Assentamento Tupanciretã, situado entre Jardim e Bela Vista, onde vivem mais de 100 famílias. A região foi castigada pelas chuvas e a estrada vicinal encontra-se praticamente intransitável. A dificuldade de acesso também prejudica o transporte escolar e os grandes produtores rurais, informou o chefe da regional.
A 12ª Regional da Agesul é responsável por uma extensa área da região Sudoeste do Estado, abrangendo os municípios de Jardim, Guia Lopes da Laguna, Bonito, Nioaque e Porto Murtinho.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS