Mansour lidera a corrida eleitoral para a presidência da OAB-MS

A pesquisa indicou ainda a manifestação de 17,34% dos eleitores com a intenção de anular ou votar em branco, além dos indecisos. A eleição será no dia 20 de novembro. A pesquisa foi registrada sob o número OAB-MS 120987/2018.

A um mês da eleição, o atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS), Mansour Karmouche, é o grande favorito para a reeleição. É o que aponta a pesquisa do Ipems realizada entre os dias 15 e 16 de outubro, com 220 advogados de 10 subseções no Estado. Se a eleição fosse hoje, Mansour venceria por 44,01% das intenções de voto, contra 26,12%, de Jully Heyder, e 12,53%, de Rachel Magrini.

Na corrida eleitoral, Mansour está com 17,89 pontos porcentuais à frente de Jully. A margem de erro da pesquisa é de 6,61 pontos porcentuais para mais ou para menos. O grau de acerto da consulta é 95%.

O Ipems verificou, também, o desempenho eleitoral de cada candidato nos 10 municípios (subseções) pesquisados. Mansour venceria hoje em todos. A disputa mais equilibrada encontra-se em Dourados, onde o atual presidente com 36,12% está apenas 0,47 ponto à frente de Jully com 35,65%. Essa vantagem numérica de Mansour significa que tanto ele quanto o rival pode sair vencedor em Dourados. Os dois teriam de buscar apoio dos 15,63 dos advogados entrevistados com a intenção de não votar em nenhum candidato, de anular ou votar em branco. Já a Rachel sairia desse segundo maior colégio eleitoral com 12,60% das intenções de voto.

A maior vantagem de Mansour verificou-se em Coxim, onde 78,18% dos eleitores declararam voto em favor de sua reeleição. Jully ficou com 7,61% e Rachel com 6,13%. Nessa subseção, 8,08% não sabem ou não responderam em quem votar para presidente da OAB. E entre os entrevistados, ninguém declarou a intenção de anular ou votar em branco, bem como de não apoiar nenhum dos candidatos.

Outra grande vantagem de Mansour foi apurada em Corumbá, importante colégio eleitoral do Estado. Lá, Mansour bateu os rivais por 73,94% a zero. Mas isso não significa que no dia da eleição Jully e Rachel deixarão de receber votos dos advogados da subseção. O Ipems não encontrou nenhum votos para eles dentre os advogados entrevistados.

E foi em Corumbá que o Ipems encontrou maior índice de indecisos: 26,06%. A pesquisa não apontou manifestação de não apoiar nenhum dos candidatos ou com a intenção de anular ou votar em branco.

Em Nova Andradina, Mansour venceria hoje o seu principal adversário, Jully, por 59,31% a zero. E ele perderia também para Rachel por 18,81% das intenções de voto a zero. Ipems constatou ainda a intenção de 21,89% de anular ou votar em branco, bem como de não apoiar nenhum dos candidatos. A pesquisa não encontrou nenhum eleitor indeciso em Nova Andradina.

Mansour leva, também, grande vantagem em Paranaíba onde venceria hoje a eleição por 56,54% contra 13,63% de Jully e 6,99% de Rachel. Já 22,85% manifestaram a intenção de votar em branco ou anular, assim como de não apoiar nenhum dos candidatos a presidente da OAB-MS. O Ipems não encontrou nas entrevistas nenhum indeciso.

O atual presidente é, ainda, o grande favorito na subseção de Mundo Novo onde venceria Jully por 64,54% a 13,84%. Nessa subseção, Rachel não pontuou. Os indecisos somaram 6,73% e 14,90% declararam a intenção de votar em branco ou anular e de não apoiar nenhum candidato.

Mansour garantiria hoje a vitória em Ponta Porã por 55,36% a 22,54% de Jully e 6,78% de Rachel. Os indecisos seriam de 15,33%. A manifestação de voto em branco, nulo e nenhum deles não foram pontuados nessa subseção.

Em Naviraí é outro local onde Mansour se desponta como favorito. Ele teria hoje 57,96% das intenções de voto contra 29,30% de Jully e 12,74% de Rachel. Os demais quesitos não foram pontuados.

Mansour é o preferido também em Três Lagoas com 51,55% das intenções de voto contra 6,74% de Jully e 19,39% de Rachel. Os indecisos chegam a 13,69% e nenhum deles, branco e nulo somam 8,62%.

No maior colégio eleitoral, em Campo Grande, Mansour venceria, também, os seus rivais. Ele teria hoje 41,56% das intenções de voto contra 28,29% de Jully, 12,88% de Rachel. Não sabe e não respondem somam 12,35% e nenhum deles, branco e nulo são 4,93%.