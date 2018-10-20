Governo convoca nova turma de aprovados em concurso para curso de formação da Agepen

Os alunos do Curso de Formação terão aulas nos períodos matutino, vespertino e noturno. Após a fase teórica, serão direcionados para atividades práticas, com o estágio supervisionado. A Escola Penitenciária está localizada na rua Pernambuco, 1.512 Vila Gomes, em Campo Grande.

As aulas da segunda turma do “XXXVII Curso de Formação para Agente Penitenciário” terão início na segunda-feira (22), às 7h, na Escola Penitenciária (Espen). A publicação com a divulgação da data foi feita no Diário Oficial do Estado (DOE), de ontem (19), aos interessados que tiveram a matrícula deferida.

Matrículas

A edição desta sexta-feira do DOE também trouxe a divulgação dos resultados das matrículas dos candidatos convocados na última chamada para a realização do Curso de Formação Penitenciária. Os interessados podem conferir a relação completa a partir da página 20.

Além disso, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio das Secretarias de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), convocou, mediante determinação judicial, os candidatos na situação sub-judice para se matricularem no Curso de Formação no dia 22 de outubro.

Os formulários necessários para a matrícula estão disponíveis no site da Agepen. Para mais informações, os interessados devem acessar o edital completo disponível no DOE a partir da página 24.

O “XXXVII Curso de Formação para Agente Penitenciário” será realizado nas dependências da Escola Penitenciária e representa mais uma fase do concurso, com caráter classificatório e eliminatório.