Agepen regulamenta realização de escoltas por agentes penitenciários

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) publicou no Diário Oficial do Estado, desta quarta-feira (18), Portaria regulamentando a realização de escoltas de custodiados em presídios de Mato Grosso do Sul, tendo em vista que a instituição já dispõe de viaturas, armamentos e um grupo de agentes penitenciários devidamente treinados para execução dessas atividades.

Conforme o documento, as escoltas serão realizadas apenas por agentes do Comando de Operações Penitenciárias (COPE), e envolverão, principalmente, o transporte de detentos entre os estabelecimentos penais do Estado, de acordo com as determinações das autoridades competentes.