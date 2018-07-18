Agepen regulamenta realização de escoltas por agentes penitenciários

Escolta
Conforme o documento, as escoltas serão realizadas apenas por agentes do Comando de Operações Penitenciárias
A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) publicou no Diário Oficial do Estado, desta quarta-feira (18), Portaria regulamentando a realização de escoltas de custodiados em presídios de Mato Grosso do Sul, tendo em vista que a instituição já dispõe de viaturas, armamentos e um grupo de agentes penitenciários devidamente treinados para execução dessas atividades.
Conforme o documento, as escoltas serão realizadas apenas por agentes do Comando de Operações Penitenciárias (COPE), e envolverão, principalmente, o transporte de detentos entre os estabelecimentos penais do Estado, de acordo com as determinações das autoridades competentes.
A direção da Agepen pontua que está em processos de estruturação deste serviço e ainda não dispõe dos recursos humanos necessários para assumir todas os tipos de escoltas, como os transportes para atendimentos médicos e audiências judiciais de rotina, que, por enquanto, permanecem sob responsabilidade da Polícia Militar.
Entre as possibilidades, de escoltas realizadas por agentes do Cope, estabelecidas na Portaria, também está o transporte dos custodiados ao aeroporto, nos de transferências interestaduais, e em atendimento às autorizações judiciais de encaminhamentos de detentos a bancos, cartórios e videoconferências.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
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