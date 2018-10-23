Secretário de Segurança anuncia concurso para Polícia Municipal com 350 vagas

Campo Grande
Valério Azambuja informou que o edital será publicado no ano que vem
O secretário municipal de Segurança e Defesa Social da Capital, Valério Azambuja, anunciou, nesta terça-feira (23), a realização de um concurso público para o preenchimento de 350 vagas na Polícia Municipal de Campo Grande. Segundo ele, a abertura do certame foi autorizada pelo prefeito Marcos Trad (PSD) e edital será publicado no próximo ano.
Azambuja fez o anúncio durante a solenidade de lançamento da Polícia Municipal, antiga Guarda Municipal realizada hoje no no Comando da Polícia Municipal no bairro Carandá Bosque.Durante o evento, foi realizada a entrega de armamento letal, de calibre permitido em lei, para 280 agentes.
“Estamos preparando para a valorização dos guardas um plano de cargos e carreira e trabalhando com câmeras de videomonitoramento e compra de viaturas para aumentar as rondas”, declarou o secretário.
Ainda segundo Azambuja, atualmente Campo Grande conta com 1180 policiais municipais. Deste total, 50% já devidamente capacitados e armados para atender as ocorrências. Eles atuam na guarda de patrimônios e em rondas preventivas.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS