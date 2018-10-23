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Campo Grande

Secretário de Segurança anuncia concurso para Polícia Municipal com 350 vagas

Valério Azambuja informou que o edital será publicado no ano que vem

Vanessa Ricarte

Publicado em 23/10/2018 às 09:35

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O secretário municipal de Segurança e Defesa Social da Capital, Valério Azambuja, anunciou, nesta terça-feira (23), a realização de um concurso público para o preenchimento de 350 vagas na Polícia Municipal de Campo Grande. Segundo ele, a abertura do certame foi autorizada pelo prefeito Marcos Trad (PSD) e edital será publicado no próximo ano.

Azambuja fez o anúncio durante a solenidade de lançamento da Polícia Municipal, antiga Guarda Municipal realizada hoje no no Comando da Polícia Municipal no bairro Carandá Bosque.Durante o evento, foi realizada a  entrega de armamento letal, de calibre permitido em lei, para 280 agentes.

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“Estamos preparando para a valorização dos guardas um plano de cargos e carreira  e trabalhando com câmeras de videomonitoramento e compra de viaturas para aumentar as rondas”, declarou o secretário.

Ainda segundo Azambuja, atualmente Campo Grande conta com 1180 policiais municipais. Deste total,  50% já devidamente capacitados e armados para atender as ocorrências. Eles atuam na guarda de patrimônios e em rondas preventivas.

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