Secretário de Segurança anuncia concurso para Polícia Municipal com 350 vagas

O secretário municipal de Segurança e Defesa Social da Capital, Valério Azambuja, anunciou, nesta terça-feira (23), a realização de um concurso público para o preenchimento de 350 vagas na Polícia Municipal de Campo Grande. Segundo ele, a abertura do certame foi autorizada pelo prefeito Marcos Trad (PSD) e edital será publicado no próximo ano.

Azambuja fez o anúncio durante a solenidade de lançamento da Polícia Municipal, antiga Guarda Municipal realizada hoje no no Comando da Polícia Municipal no bairro Carandá Bosque.Durante o evento, foi realizada a entrega de armamento letal, de calibre permitido em lei, para 280 agentes.