Edital de concurso para peritos da Polícia Civil terá 170 vagas

O secretário estadual de Administração e Desburocratização, Édio Viegas, disse ao Correio do Estado, nesta quinta-feira (25), que o edital do concurso com 170 vagas para agentes científicos da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deverá ser publicado no dia 03 de dezembro. Ele se reuniu ontem com representantes dos sindicatos e categorias da Perícia, onde tratou-se sobre as fases e datas da prova.

Ainda segundo o secretário, das 170 vagas, 40 são para o cargo de perito criminal; outras 40 para perito médico legista; mais 40 para perito papiloscopista; e 50 para agente de polícia científica.