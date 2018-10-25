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Concurso público

Edital de concurso para peritos da Polícia Civil terá 170 vagas

As regras devem ser publicadas no dia 3 de dezembro

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/10/2018 às 11:31

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O secretário estadual de Administração e Desburocratização, Édio Viegas, disse ao Correio do Estado, nesta quinta-feira (25), que o edital do concurso com 170 vagas para agentes científicos da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deverá ser publicado no dia 03 de dezembro.  Ele se reuniu ontem com representantes dos sindicatos e categorias da Perícia, onde tratou-se sobre as fases e datas da prova.

Ainda segundo o secretário, das 170 vagas, 40 são para o cargo de perito criminal; outras 40 para perito médico legista; mais 40 para perito papiloscopista; e 50 para agente de polícia científica.

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“Fizemos concurso para Polícia Civil, contratamos delegados e agentes de polícia e estamos concluindo os concursos da Polícia Militar e Bombeiros Militares. Além disso, estamos contratando também cerca de mil agentes penitenciários. Deste total, 400 já estão trabalhando e outros 500 estão em curso de formação e devem ingressar no serviço em 2019”, declarou o secretário.

Ainda não há informações sobre a banca que vai realizar o concurso ou outros detalhes do certame.

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