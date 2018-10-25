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Volume de chuvas supera média em 14 municípios de Mato Grosso do Sul

Em algumas cidades já choveu o dobro do esperado para o mês de outubro

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/10/2018 às 10:42

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Pelo menos 14 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul já superaram a média esperada de chuva para todo o mês de outubro. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, houve cidades, como Caarapó, em que o volume de chuva já atingiu o dobro do esperado para outubro. Trovoadas e ventos fortes acompanham as precipitações até sábado. 

O Centro Virtual para Avisos de Eventos Meteorológicos Severos para o Sul da América do Sul mantém para hoje alerta de perigo para chuvas intensas no Estado. Ontem, o mesmo aviso foi emitido. 

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Os municípios com maior acúmulo de chuvas foram Caarapó, Amambai, Juti, Itaquiraí e Iguatemi. Em Caarapó, o acúmulo até ontem era de 335,9 milímetros, enquanto o esperado para mês era 164,8 milímetros. 

Em Amambaí, o total de chuva chegou a 327,6 milímetros. Muito acima dos 184,4 milímetros esperados. Em Jutí, a expectativa para o mês era de 165,2 milímetros e já chovou 322,5 milímetros. Itaquiraí o acumulo da precipitação atingiu 234,2 milímetros, 62,9 milímetros acima do esperado. Para Iguatemi o esperado era 173,1 milímetros, porém o acumulado já é de 212,3 milímetros. 

Também superaram a expectativa de chuva Água Clara, Angélica, Bataguassu, Brasilândia, Corumbá, Dourados, Fátima do Sul, Itaporã, Itaquiraí e Ivinhema. 

Em Campo Grande, segundo o Inmet, o acumulado do mês é de 92,6 milímetros, porém a Estação Metereológica da Uniderp registrou ontem acúmulo de 191,8 milímetros na região do Parque Soter. 

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