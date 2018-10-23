Possibilidade de chuvas nesta terça-feira em Aquidauana e região

Clima
A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 a máxima de 32 graus
Nesta terça-feira (23) há previsão de chuvas isoladas durante todo o dia em Aquidauana e região. É o que aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
Céu nublado e parcialmente nublado de manhã à noite. Temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus e a máxima de 32 graus Celsius.
Umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima de 90%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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