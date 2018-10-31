Governo do Estado divulga resultado da avaliação psicotécnica da PM e Bombeiros

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou hoje resultado do exame de aptidão mental (avaliação psicotécnica) dos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros (ver anexo abaixo). Segundo edital publicado no Diário Oficial desta segunda-feira pela Secretaria Estadual de Justiça e pela Segurança Pública (Sejusp) e Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), os resultados são para os cargos de soldados e oficiais.

Os candidatos considerados inaptos podem recorrer. Eles devem se informar sobre a avaliação por meio da entrevista devolutiva, pela qual é possível conhecer os motivos da inaptidão para o exercício das funções exigidas tanto pela PM quanto pelos bombeiros. Esta entrevista poderá ser solicitada das 8 horas de amanhã até às 17 horas do dia 1° de novembro, por meio do site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems) - www.fapems.org.br.