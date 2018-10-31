Governo do Estado divulga resultado da avaliação psicotécnica da PM e Bombeiros

Concurso público
Segundo edital, os candidatos considerados inaptos podem recorrer
O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou hoje resultado do exame de aptidão mental (avaliação psicotécnica) dos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros (ver anexo abaixo). Segundo edital publicado no Diário Oficial desta segunda-feira pela Secretaria Estadual de Justiça e pela Segurança Pública (Sejusp) e Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), os resultados são para os cargos de soldados e oficiais.
Os candidatos considerados inaptos podem recorrer. Eles devem se informar sobre a avaliação por meio da entrevista devolutiva, pela qual é possível conhecer os motivos da inaptidão para o exercício das funções exigidas tanto pela PM quanto pelos bombeiros. Esta entrevista poderá ser solicitada das 8 horas de amanhã até às 17 horas do dia 1° de novembro, por meio do site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems) - www.fapems.org.br.
“A entrevista devolutiva é o procedimento técnico no qual o psicólogo designado, de posse dos protocolos de testes psicológicos elaborados pelo candidato, bem como do perfil psicológico exigido para o cargo, explica-lhe qual foi a sua inaptidão ao perfil, orientando-o em função dos resultados obtidos e esclarecendo suas eventuais dúvidas”, lê-se no edital.
Após a realização da devolutiva, o candidato poderá interpor recurso administrativo no período das 8h do dia 5 de novembro de 2018 às 17h do dia 6 de novembro, também pelo site da Fapems. Ainda conforme o edital, a publicação do resultado definitivo, incluindo os recursos julgados, deve ser disponibilizado no dia 9 de novembro, data em que será feita convocação para exames de saúde.
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