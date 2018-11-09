Governo chama aprovados da PM e Bombeiros para exame médico

O Governo de Mato Grosso do Sul convocou aprovados nos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros para exame médico. A lista pode ser conferida a partir da página 3 do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (dia 9).

Os candidatos deverão entregar os documentos e exames na Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira, localizada na Rua Delegado Osmar Camargo, no Parque dos Poderes.