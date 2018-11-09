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Concurso

Governo chama aprovados da PM e Bombeiros para exame médico

Inscrição custa R$ 270 e poderá ser feita a partir das 13 horas desta sexta-feira

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/11/2018 às 13:02

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O Governo de Mato Grosso do Sul convocou aprovados nos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros para exame médico. A lista pode ser conferida a partir da página 3 do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (dia 9).

Os candidatos deverão entregar os documentos e exames na Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira, localizada na Rua Delegado Osmar Camargo, no Parque dos Poderes.

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Segundo a publicação, o aprovado deverá agendar a avaliação presencial a partir das 13 horas até às 17 horas de 14 de novembro, acessando a área do candidato no endereço www.fapems.org.br. O valor do exame de saúde será de R$ 270,20. 

A prova da PM foi aplicada em 12 de agosto de 2018 e a do Corpo de Bombeiros em 2 de setembro. 

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