Governo chama aprovados da PM e Bombeiros para exame médico

Concurso
Inscrição custa R$ 270 e poderá ser feita a partir das 13 horas desta sexta-feira
O Governo de Mato Grosso do Sul convocou aprovados nos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros para exame médico. A lista pode ser conferida a partir da página 3 do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (dia 9).
Os candidatos deverão entregar os documentos e exames na Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira, localizada na Rua Delegado Osmar Camargo, no Parque dos Poderes.
Segundo a publicação, o aprovado deverá agendar a avaliação presencial a partir das 13 horas até às 17 horas de 14 de novembro, acessando a área do candidato no endereço www.fapems.org.br. O valor do exame de saúde será de R$ 270,20.
A prova da PM foi aplicada em 12 de agosto de 2018 e a do Corpo de Bombeiros em 2 de setembro.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS