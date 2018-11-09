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Governo lança Ação Solidária de Natal na próxima segunda-feira

Com objetivo de presentear as crianças carentes neste Natal, campanha deve mobilizar servidores da capital e do interior

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/11/2018 às 10:41

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Para estimular o espírito de solidariedade entre os servidores públicos, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), lança na segunda-feira (13), às 9h, no auditório da Governadoria, a 4ª Campanha de Doação de Brinquedos – Divida a Brincadeira.

A ação que já virou tradição entre os servidores públicos estaduais objetiva arrecadar brinquedos novos ou em bom estado de conservação para presentear crianças carentes neste Natal. O evento contará com a participação da madrinha da Campanha e primeira-dama, Fátima Azambuja.

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A frente da organização, o secretário de Estado da SAD, Édio de Souza Viégas, observa a importância das iniciativas que ofereçam oportunidade para o servidor demonstrar o lado humano, o espírito de solidariedade. “O servidor é peça fundamental do nosso Governo, e deve ser inserido nas ações sociais. É mais uma grande campanha para humanizar as ações do Governo do Estado mobilizando o servidor e sua família. Uma ação simples que fará a diferença na vida de muitas crianças”, afirma completando que a novidade deste ano será o envolvimento mais efetivo dos servidores estaduais do interior do Estado.

A Campanha começará a recolher doações a partir do lançamento e segue até 7 de dezembro. Para participar o servidor poderá levar os brinquedos até os postos de coleta que estarão disponíveis em todas as secretarias de Estado e nos demais órgãos públicos na Capital e no interior.

Os brinquedos arrecadados serão entregues para instituições carentes. Nos últimos três anos, 23.179 brinquedos foram arrecadados entre os servidores estaduais e repassados a mais de 40 entidades assistenciais de Mato Grosso do Sul.

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