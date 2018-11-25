Filhote de jacaré é capturado dentro de residência em MS

Um filhote de jacaré foi capturado pelo Corpo de Bombeiros dentro de uma residência no centro de Nova Alvorada do Sul, a 120 km de Campo Grande. A ocorrência foi registrada por volta das 09h30.

Os moradores encontraram o animal e acionaram o Corpo de Bombeiros, para capturar o animal. Segundo o Nova Alvorada News, o jacaré foi levado a um lago às margens da rodovia BR-163, para retorno à natureza.