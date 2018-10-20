PMA apreende armas e cabeça de jacaré com caçador ilegal

Segundo informações da PMA, os policiais foram até o local depois de uma denúncia de caça e pesca predatória no rio Sucuriú. Na verificação, em um anexo à casa principal foram encontradas as armas e os apetrechos.

Polícia Militar Ambiental (PMA) apreendeu três espingardas, petrechos para recarga de munição, como espoleta, pólvora e chumbo, além de redes de pesca e até uma cabeça de jacaré, nesta quinta-feira (18), em uma chácara, na BR-060, em Paraíso das Águas.

O proprietário, de 48 anos, não estava presente no local, mas seus irmãos confirmaram que todo material encontrado pertencia a ele. Além dos equipamentos, um freezer com 25 kg de peixes, além de carnes e linguiças, que a polícia suspeita que seja de animais silvestres. Uma cabeça de jacaré foi encontrada no quintal da residência.

A PMA procurou durante todo o dia de ontem (18) e hoje pela manhã, porém, não conseguiu prender o infrator. Todos os objetos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Paraíso das Águas.

Quando for preso, o infrator responderá por crimes de pesca e caça predatórias e pode pegar pena de três anos de detenção por pesca ilegal e até um ano por caça. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 6 mil pela caça e pesca predatória.