Governo do Estado entrega novas viaturas para a Polícia Militar nesta terça-feira

O Governo do Estado entrega sete novas viaturas e um caminhão guincho para a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) nesta terça-feira (27), às 14h30. Ao todo foram investidos mais R$ 913,4 mil na compra dos novos veículos, que irão beneficiar oito municípios: Amambai (1 caminhão guincho), Bonito (1), Brasilândia (1), Camapuã (1), Cassilândia (1), Coxim (1), Jardim (1) e Sonora (1). Os veículos foram adquiridos com recursos das multas de trânsito aplicadas pelos municípios conveniados, referente ao Plano de Trabalho das Unidades do ano de 2017.

Do total dos recursos arrecadados com as multas, 10% é destinado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), 30% para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que conforme determina a Lei, investe em melhorias nos serviços prestados em todas as cidades e 60% volta para os municípios e são aplicados pelas prefeituras.