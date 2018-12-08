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Resgate

PMA captura duas arara que apareceram em residências na Capital

Animais foram encaminhados para tratamento no Cras

Vanessa Ricarte

Publicado em 08/12/2018 às 11:26

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Em ceca de 30 minutos, a Polícia Militar Ambiental capturou duas araras dentro de residências na tarde de ontem, em Campo Grande. Os animais foram encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras).

Às 15 horas, no Residencial dos Girassóis, um morador de 45 anos acionou a PMA, pois a ave da espécie Ara araraúna (Arara-amarela) havia pousado no quintal de sua residência e não conseguia sair. O homem havia colocado o bicho em uma caixa para protegê-lo e não tinha notado ferimentos.

Em seguida, meia hora depois, a equipe da PMA realizou a captura de outra arara da mesma espécie, no bairro São Conrado. Uma moradora de 32 anos acionou os policiais informando que a ave apareceu ferida em sua no quintal. Após receber atendimento no Cras, as araras serão devolvidas à natureza.

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