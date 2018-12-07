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Crime ambiental

PMA autua pescador profissional por construir rancho de pesca em área protegida de matas ciliares

Pescador foi autuado por construção em madeira de um rancho pesqueiro, à margem do rio Brilhante

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/12/2018 às 13:07

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Uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Dourados realizava fiscalização no município de Deodápolis e localizou ontem (6) no final da tarde, a construção em madeira de um rancho pesqueiro, à margem do rio Brilhante, dentro da área de preservação permanente (APP) de matas ciliares, que é protegida por lei. O infrator, um pescador profissional de 32anos, construía o rancho de 40 m² sem a autorização ambiental.

A PMA interditou as atividades. O infrator (32), residente em Deodápolis, foi autuado administrativamente e multado em mil reais pela construção ilegal. Ele também responderá por crime ambiental de degradar área de preservação permanente (APP) e, se condenado, poderá pegar pena de detenção de um a três anos.

O autuado também foi notificado a apresentar projeto de recuperação de área degradada e alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental.

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