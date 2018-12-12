Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 18:29

Buscar

Últimas notícias
X

Desenvolvimento

Capacidade de passageiros do aeroporto de Campo Grande será ampliada em 80%

A informação é do presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero)

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/12/2018 às 09:22

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Com investimento de R$ 40 milhões, o Aeroporto Internacional de Campo Grande terá a capacidade ampliada de 2,5 milhões de passageiros/ano para 4,5 milhões – um aumento de 80%. A informação é do presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Antonio Claret de Oliveira, que participou do anúncio oficial nesta terça-feira (11), na Base Aérea. “É um investimento há muito tempo esperado pelos sul-mato-grossenses e por mim que morei por dois anos neste Estado e via essa necessidade”, afirmou.

Para o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, – que representou o governador Reinaldo Azambuja no evento – é um passo importante para transformar Mato Grosso do Sul “na capital do Mercosul”. “Aqui vai ser um corredor de transportes, fechando o circuito com a Rota Bioceânica Rodoviária, a Ferrovia Transamericana e o transporte aéreo de cargas”, disse.

Leia Também

• Aeroporto de Bonito é palco para os inéditos crash tests em Seminário Nacional de Perícia

• Governo contrata empresa para restauração do aeroporto de Bonito

• Principal roteiro de MS, Bonito terá aeroporto reformado por R$ 4 milhões

Secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis, – representou o governador Reinaldo Azambuja.

O terminal de passageiros será 62% maior, passando de 6.185 m² para 10.027 m². As melhorias envolvem a ampliação de dois para quatro aparelhos de raio-x, o aumento de 23 para 26 balcões de check in, a implantação de esteira e melhorias nos banheiros, entre outros. Os recursos já estão garantidos e a obra tem previsão de início em fevereiro. O prazo estimado é de 1 ano e meio, com a conclusão no segundo semestre de 2020, e existe a expectativa de geração de dois mil empregos.

Para o prefeito da Capital, Marquinhos Trad, a obra é necessária e irá alavancar o turismo. “Campo Grande, uma capital com quase um milhão de habitantes, não pode ficar estagnada no tempo em um meio de transporte que cresceu muito no nosso País”, disse.

Também participaram do evento o ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Carlos Marun; gerente-geral de obras da Infraero, Fernando Caramaski; secretário-adjunto de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Ricardo Senna; secretário municipal de Governo, Antonio Lacerda; secretária municipal de Turismo, Nilde Brum; e o Brigadeiro do Ar, Augusto Cesar Abreu dos Santos.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Publicidade

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo