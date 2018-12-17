Servidores terão descontos em instituições comerciais, Feira Central e camelódromo da Capital

Para garantir maior poder de compra aos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, assinam nesta segunda-feira (17), às 10h30, na sala de reuniões da Governadoria, um Termo de Compromisso entre o estado de Mato Grosso do Sul e entidades para concessão de descontos exclusivos aos servidores estaduais.

A ação vai beneficiar os servidores públicos estaduais com descontos entre 5% e 30% nos estabelecimentos associados à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Feira Central, Cultural e Turística de Mato Grosso do Sul, Associação dos Vendedores Ambulantes de Campo Grande (Camelódromo) e colégio Salesiano Dom Bosco.

Segundo o secretário, a assinatura do termo é a consolidação de uma parceria importante com as instituições, além de configurar mais um benefício exclusivo para o servidor estadual que já conta com inúmeros convênios, além do Clube do Servidor Estadual. “É mais um benefício para o nosso servidor. Quem não gosta de receber descontos? A iniciativa vai permitir que o servidor amplie seu poder de compra e aproveite mais a sua renda”, pontuou Assis.